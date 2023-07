Bangkok, glavni grad Tajlanda s 10 milijuna stanovnika, svake godine potone u zemlju dodatnih 10 centimetara. Naime, grad je podignut na tlu koje je nekada bilo močvarno. Prema predviđanjima, do 2100. godine grad će biti potpuno pod vodom i u njemu se neće moći živjeti. „Zamislite ciglu kako leži na vrhu rođendanske torte. To je Bangkok“, piše The Week.