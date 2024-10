Svijet ženskim očima

Prikazat će se 13 hvaljenih filmova koje su odreda režirale žene, a koji se bave temama u čijem su središtu žene i njihovi problemi. To su filmovi koji su prikazani na najvećim svjetskim filmskim festivalima, mnogi od njih osvajali su nagrade i svojim prikazom aktualnih događaja podizali svijest o položaju žena u društvu. Revija filmova „Tjedan redateljica“ održat će se od 23. do 30. listopada i to u Kaptol Boutique Cinema u Zagrebu te u CineStar kinima u Rijeci, Splitu i Osijeku. Nacional