Revolucija iz friteze: Otpadno ulje može postati biorazgradiva umjetna guma - Monitor.hr
Danas (12:00)

Kemija koja prašta grijehe pomfrita

Umjesto zagađivanja odvoda, otpadno jestivo ulje (WCO) postaje ključna sirovina za napredni, ekološki prihvatljiv elastomer. Kineski znanstvenici razvili su metodu pretvorbe ulja u hidroksilirane masne kiseline koje se, u kombinaciji s akrilatima, koriste kao smola za 3D printanje. Rezultat je fascinantan materijal koji se može rastegnuti gotovo 12 puta, a ako pukne, posjeduje moć samozacijeljenja – dovoljno je pritisnuti dijelove i pričekati. Osim što je održiva alternativa plastici, ova “guma” je i biorazgradiva, čime se zatvara krug od kuhinjskog otpada do visokotehnološkog, zelenog proizvoda. Nenad Raos za Bug


