Prvi i treći najbogatiji ljudi na svijetu, Jeff Bezos i Elon Musk natječu se u istraživanju svemira. Borba koja se vodi je također za ugovore s vladinim svemirskim agencijama. Trenutnu prednost ima Muskova tvrtka SpaceX, čiji je modul za spuštanje astronauta na Mjesec odabrala NASA, i to ispred ponude Bezosove tvrtke Blue Origin. Dok Bezos tvrdi kako je Musk očito privilegiran, Musk se našalio kako ga Bezos očito “ne može dignuti” (u orbitu) (“He can’t get it up“). Utrka za svemir između ove dvije privatne tvrtke dovest će do monetizacije svemira, što će, osim istraživanja svemira, razviti i svemirski turizam. N1