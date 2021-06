Obuzima me nevjerica

Riječ o vozilu što razvija 1914 KS, a do brzine od 100 km/h dolazi do nestvarno kratkih 1,85 sekundi. Nevjerojatno je i to da do brzine od 300 km/h dolazi za manje od deset sekundi što je inače tek u ubrzanju do »stotke« karakteristika većine današnjih, svima nama dostupnijih automobila. Maksimalna mu brzina prelazi 400 km/h tako da je po skoro svim karakteristikama riječ i o jednom od ne samo najbržih električnih, nego uopće jednom od najbržih automobila svih vremena… Novi list, u članku ćete naći i 8 videa posvećenih Neveri.