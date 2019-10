Lijek za bijeg

“Dida je rekao: ‘Doktorice, moje van tilo ćuti sve živo! To je turbo senzor! Kad me naprimjer primjera zaboli glava od naprid, znan da će okrenit na jugo, kad me glava zaboli od straga okreniće na buru, kad me zabole zglobovi zapuvaće tramuntana, kad mi se upale sinusi digniće se gregolevanat… To ti je bez greške!’… Doktorica Singolo je skinila cvike sa očiju i piljila je u dida. Onda je ona rekla: ‘Čujte, šjor, ja ću van lipo prepisat brufen, može u tabletama, može u čepićima, kakvo van je draže! I leđa će van proć za dva dana!’ Dida je rekao: ‘E da, kako ne! Da drmnen analgetik i da onda ne znan šta se događa!’ Doktorici Singolo je uletila zbunjoza: ‘Kako to mislite?’ Dida je rekao: ‘Neću da mi brufen sjebe senzor, ženska glavo! To je ovde inače običaj, čim krenu loše vjesti, ajmo se drogirat!'” – Robi K.