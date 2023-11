Ultrafanovi okoliša

Zrakoplovstvo je jedan od glavnih uzročnika onečišćenja zraka. Imajući to na umu, Rolls-Royce je napravio svoj najsnažniji mlazni motor kompatibilnim s održivim gorivom. Motor ima promjer 3,556 metara s titanskim lopaticama i 25% je učinkovitiji u odnosu na prvu generaciju Rolls-Royceovih Trent motora. Održivo gorivo koje se trenutno koristi u komercijalnom zrakoplovstvu smanjuje emisiju CO2 do 80%. Može se proizvesti iz brojnih izvora, uključujući otpadna ulja i masti, zeleni i komunalni otpad te neprehrambene usjeve. No, trenutni zakon ograničava njegovu upotrebu. Revija HAK