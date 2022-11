Film "Trokut tuge" u hrvatskim kinima od 17. studenog

Ruben Östlund je redatelj koji ljude dovodi u neobične situacije, a onda proučava kako se u njima snalaze, imaju li snage to funkcionalno riješiti, gube li živce i kad, koliko ih socijalni ulozi, razni interesi uvjetuju i drže u kontroli, kad prestaju igrati očekivane, zadane uloge i pokažu da su krvavi ispod kože. Östlundovi se filmovi temelje na jakim scenarijima koje sam potpisuje te na scenama osmišljenima do najsitnijih detalja u kojima je puno podteksta i u glumi i u onome što glumce okružuje te puno neverbaliziranih pitanja i dilema za gledatelja. “Skoro sam upao u zamku lika koji je pomalo stereotipan, ponešto agresivan i težak, jer ako površno pogledate oligarhe, to je nešto što se nameće. I onda je došao Zlatko, napravio je te neke svoje improvizacije na vrlo životan, ljudski način. On je dao ljudsko lice oligarhu. Povjerovao sam mu.” Jutarnji