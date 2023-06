Ko vam je reko da Mars je daleko?

. Zagrijavanje smo mi ljudi sami izazvali i trebalo je proći mnogo vremena da se prizna da je to posljedica našeg djelovanja. Danas malo tko u to sumnja. Druga stvar je posljedica 200 godina industrijskog razvoja zapadnih zemalja što je osim zagrijavanja dovelo i do zagađenja oceana, pitke vode, generalno zagađenja okoliša. Svi su u najboljoj mjeri i volji željeli ekonomski razvoj, dulji vijek, više novaca i svakako je danas mnogo lakše i bolje živjeti nego što je to bilo nekada. No, nismo unaprijed mogli predvidjeti sve posljedice tog razvoja i sad je vrijeme da se s tim posljedicama suočimo i počnemo paralelno uz daljnji rast i razvoj planirati kako da ih na neki način “zauzdamo” i pokušamo ih vratiti unatrag, Igor Rudan za Green.