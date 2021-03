Heigh-ho, Heigh-ho, We dig up diamonds by the score

U sibirsko gradu Bratsku se smjestilo divovsko postrojenje u kojem se proizvode bitcoini, tj. u kojem se “rudari”. Ruska tvrtka Bitriver iznajmljuje opremu klijentima diljem svijeta koji profitiraju na činjenici da je na ovom području električna energija, glavni resurs u proizvodnji kriptovaluta, iznimno jeftina. – Ovdje imamo instalirano oko 70.000 dijelova opreme, što je najviše na prostoru bivšeg Sovjetskog Saveza. Nitko nije veći od nas. Imamo ugovore s više od 80 klijenata iz svih regija na svijetu, rekao je zamjenik glavnog direktora Bitrivera. Na ovom se mjestu stvori oko 2% godišnje proizvodnje bitcoina, a rast njegove cijene omogućava i nove investicije. Prosječna godišnja temperatura u ovoj regiji je 5°C. To je važno za rudarenje, jer se pri proizvodnji bitcoina postiže temperatura od 60 do 80 stupnjeva, pa je potrebno hlađenje. Ovdje je klima za to idealna, osam mjeseci je zima. HRT (video prilog 1:43)