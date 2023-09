Cijena državljanstva

Usprkos nizanju kriza – zaključno s pandemijom i ratom u Ukrajini – podaci pokazuju da je njemačka glad za radnom snagom i dalje velika, te da je zapadni Balkan viđen kao jedan od bazena novih došljaka. Samo u ovoj godini u Njemačkoj je u prosjeku nepopunjeno 853.000 radnih mjesta. Kada su ovog ljeta njemački ugostitelji ponovno počeli raditi punom parom nakon pandemije, nedostajali su im radnici, pa je njihovo udruženje apeliralo na Vladu da hitno dopusti radnoj snazi sa zapadnog Balkana da dođe. Je li vrbovanje radne snage s Balkana etički upitno? Ne mislim da je kompletna odgovornost na Njemačkoj za to što ljudi napuštaju svoje zemlje. Kapitalizam ionako ne trpi moraliziranje. Nijemci su uspješni i to je to. DW