Koraci unatrag

“Nisam se toliko uzrujao zbog optužbe, nego više zbog činjenice da ljudi uopće nisu spremni prihvatiti vaše mišljenje, već će čak učiniti sve da se predomislite. To je najteže. Ne znam nikoga od mojih prijatelja i kolega koji podržavaju ovu ‘specijalnu operaciju’. Često postoje problemi s rođacima koji rade u državnoj službi, gledaju državnu televiziju i poznaju samo ovo jedno gledište. Rođak koji me prijavio policiji sada je na mojoj crnoj listi WhatsAppa, ali nastavljamo komunicirati. Nisam netko tko nosi ljutnju u sebi. On jednostavno ima sovjetski način razmišljanja i divi se određenom tipu vođe. Ljudima koji dožive ovako nešto savjetujem da ostanu ljudi. Mnogo ljudi je trenutno izbezumljeno, ali morate im oprostiti i sami ne postati takvi“, kaže Kiril, sistemski analitičar iz Moskve. Deutsche Welle