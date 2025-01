Dugovi, nasljedstva i nekretnine: Milenijalci i zoomeri između čekića i nakovnja

Baby-boomeri su najbogatija generacija u povijesti i to će ostati do oko 2030. godine, no kad ta generacija proslijedi svoju imovinu mlađim članovima svojih obitelji milenijalci samo u Britaniji i Sjevernoj Americi dobit će 4 bilijuna nasljeđevine. S obzirom da su baby-boomeri veća generacija nego milenijalci, ista imovina u rukama manjeg broja ljudi značit će više bogatstva kod te generacije. No, je li to baš tako, pita se BBC. Jer baby-boomeri će svoje ušteđevine trošiti u mirovini, pa i nekretnine će prodavati da zadrže životni standard na koji su naviknuli.