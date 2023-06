Deklaracijom Hrvatski sabor priznaje Holodomor (Gladomor) kao zločin nad ukrajinskim narodom zbog prisilno izazvane gladi koju je smišljeno i organizirano proveo komunistički staljinistički režim u Ukrajini 1932.-1933. godine.

The Parliament of the Republic of Croatia has adopted the Declaration on recognition of the 1932-1933 Holodomor as genocide of the Ukrainian people. I am grateful to the Republic of Croatia for this historic vote. The world will never put up with the crimes of the Kremlin –…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2023