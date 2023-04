Život na dug

Europska središnja banka donijela je odluku bez presedana u povijesti eurozone, proširivši program kupnje imovine i na državne obveznice, i to u mjesečnom iznosu od 60 milijardi eura. Program, čija vrijednost premašuje 1.000 milijardi eura, će početi u ožujku i trajati do kraja rujna 2016. Stručnjaci kažu da ova mjera neće pomoći jer je eurozoni potreban novac u opticaju. “Ako bude jeftinijeg novca u Europi, to znači da izdavanje obveznica Hrvatske na EU tržištu može biti po još povoljnijim stopama. To je zapravo i glavni razlog našeg ulaska u EU – da se možemo povoljnije zaduživati“, komentirao je ministar Lalovac.