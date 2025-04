Kad roboti tipkaju

Bilo bi glupo da se, po uzoru na amiše, odreknemo nove tehnologije. Trebamo se njome koristiti u pripremama tekstova. Već smo u nekoliko tema objavili zasebne tekstove koje je na zadanu temu napisao AI. I to je bio dobar štos. Dobili smo korektne novinske uratke. Ali ne više od toga. Nedostajale su emocije i, nazovimo to, intelektualne novinarske vratolomije. Sve dok humanoidni roboti pogonjeni AI-jem budu groteskni kao što su danas, mi iz medija bit ćemo nadmoćni bar u jednoj novinskoj formi. Reportaži. Ne može AI sjesti u automobil i otići do Đurđevca te napraviti reportažu punu dojmova o proizvodnji prvoga komunalnog vozila na vodik. Miodrag Šajatović za Lider.