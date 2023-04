Imaju gostoljubiva sela s imenima poput "Otrovani ste"

Kada imućni turist iz grada kao što je New York krajem posjeta Hrvatskoj izjavi da mu je najuzbudljivije bilo ubrati limun, nema sumnje da našu svakodnevicu možemo dobro unovčiti. Istekom tjedna kazao je kako je ovo bilo najbolje turističko iskustvo koje je u životu doživio i ponovio najuzbudljiviji trenutak. Kao razlog je naveo život u milijunskom gradu gdje nikada uživo nije vidio limunovo stablo. Njemu je taj događaj bio riječima gotovo neopisiv. Dolaskom na Hvar upoznao je Engleskinju koja je u studenome u lokalnoj trgovini htjela kupiti rajčicu, no dobila je odgovor da je nema u ponudi. Na pitanje kako to misle, odgovor je bio da im više nije sezona. Na to je ostala zbunjena jer je u Engleskoj imaju cijelu godinu. Ali je sama zaključila da je užasnog okusa. A ono što je do tada na Hvaru kupovala, imalo je fantastičan okus, ispričao je na online meetup-u ‘Priča jednog poduzetnika – Paul Bradbury: Kako Englez voli Hrvatsku’. Agroklub