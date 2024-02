To ti je Texas

https://www.tiktok.com/@paulbradburycroatia/video/7337106183406292257?embed_source=71929436%2C121374463%2C121351166%2C121331973%2C120811592%2C120810756%3Bnull%3Bembed_masking&refer=embed&referer_url=www.index.hr%2Fmagazin%2Fclanak%2Fbritanac-otisao-u-dubravu-da-vidi-je-li-to-zaista-opasan-kvart-evo-sto-je-dozivio%2F2539902.aspx%3Findex_ref%3Dnaslovnica_magazin_prva_d&referer_video_id=7337106183406292257

Najpoznatiji Britnaac s hrvatskom adresom nedavno se osvrnuo na studiju koja je pokazala da je Hrvatska najsigurnija zemlja u Europi za solo šetnju noću. Na to je dobio niz komentara o tome kako “očito nije nikad bio u Dubravi” pa se odlučio uvjeriti u opasnost Dubrave. Otišao je u pizzeriju na zlu glasu zbog brojnih nevolja, no nije mu se ništa čudno dogodilo. Jedini sumjniv događaj je bio parkirani Bentley, kao i obližnji kafić gdje su neki momci – kartali. Jasno mi je da bi se razne vrste poslova mogle obavljati u kvartu kao što je Dubrava, no ako nisi dio te scene, onda te to neće ni dotaknuti, zaključio je Britanac. Shvatio je i da je u Dubravi teško pronaći mjesto koje radi iza 23:30, ali i uočio da tamo ljudi bez straha sami šetaju noću. Index