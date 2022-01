Zeleno-lijeva emisija

Hrvoje Zekanović, protiv kojega je Predsjedništvo Hrvatskih suverenista pokrenulo stegovni postupak isključenja iz stranke, izjavio je u HTV-ovoj emisiji “Nedjeljom u dva” da nije planirao održati tako snažan govor u Hrvatskom saboru o cijepljenju protiv COVID-a. To je bila tema koja me je dugo tištila i mučila pa sam možda ono izgovorio na jedan logičan način kako sam se i osjećao. Na pitanje je li istina da je jedini cijepljeni od onih koji su desniji od HDZ-a, kazao je kako mu se čini da je još jedan kolega cijepljen, a jedna kolegica se u međuvremenu cijepila. Kaže da se smatra političarem “desnog kalupa”. Smatra i da je HDZ desniji od MOST-a na političkoj sceni i da je MOST zauzeo prostor Živog zida i Kolakušića. Na idućim izborima im ne prognozira dobar prolaz. Za razliku od Raspudića ja jesam desničar. Ja sam za zaštitu života, protiv Istanbulske konvencije sam bio, išao sam u Marrakesh da kažem da sam protiv migracija, a on i njegova supruga po tim pitanjima ili nemaju stav ili ga imaju različit. HRT