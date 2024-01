Malo da se i njega izrešeta pitanjima za promjenu

Pjevačica je objasnila što ju je motiviralo da pokrene kampanju “Štit”. Stvari se dogode slučajno. To nije trebala biti kampanja. To je bila samo pjesma. Dogodilo se užasno ubojstvo u Gradačcu koje je imalo dodatnu strašnu komponentu, prenošeno je uživo na Instagramu. Neki su čak lajkali i navijali za ubojicu. Meni je to bilo strašno. Otkrila je da je dobila brojne poruke žena koje nisu znale gdje krenuti, no rekla je da je na kraju zadovoljna rezultatima kampanje budući da je svaka spašena žena za nju predstavlja uspjeh. Tu je i kampanja “Seksizam naš svagdašnji” u kojoj se pozabavila seksističkim komentarima na profilima žena na društvenim mrežama: I žene su nasilnici. Ja bih voljela da se zna da ovo nije rat žena protiv muškaraca. Ovo je rat protiv nasilja. Dotaknuli su se i teme industrije ljepote i starenja. Svi smo pali na utjecaj industrije koja na našoj nesigurnosti okreće ogroman novac. Vidiš djevojčice od 19,19 godina koje kupuju prve tretmana i kreme protiv bora. HRT, tportal