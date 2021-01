Krivac joj ide na živac

Od kaznenih djela prošlo je više od 20 godina. Do eventualnih optužnice, ne gine nam još najmanje dvije, a do pravomoćnih presuda još novih pet. I gotovo. Ćorak. Spašeni svi do jednoga. Do kraja postupaka svi će imati u džepu zastaru od 25 godina. Jure Radić, nadležni Tuđmanov ministar za ‘obnovu i razvitak’, više nije živ. Premijer Zlatko Mateša danas je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora i može angažirati najskuplje advokate. Dakle, ne glumatajte. Platit ćemo još jednu obnovu tim jadnim obiteljima jer su ostale bez svega – piše Sanja Modrić.