Bajker u duši

Saša Tkalčević (54), pobjednik prvog hrvatskog Big Brothera, nakon devet godina napušta Stockholm i s obitelji seli u grad Karlskogu. Tamo su kupili kuću blizu jezera, privučeni mirom, slobodom i švedskom prirodom. Saša danas vodi uspješan posao s veleprodajom papira, što mu omogućuje rad od kuće, dok mu je tetoviranje ostalo samo hobi. U Švedskoj je pronašao odmak od hrvatskih društvenih podjela i korupcije. Djecu odgaja u mirnom okruženju, kod kuće govore isključivo hrvatski, a u domovinu se, osim ovremenih posjeta, ne planira vratiti. Za Big Brother kaže da mu je to izgledalo fora pa se prijavio, iako nije imao pojma o čemu se točno radi. I dalje se čuje s nekim od natjecatelja. Index