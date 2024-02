Kao da nam danas nešto može biti čudno

Freud’s Last Session prvobitno je prikazan u listopadu prošle godine na Filmskom festivalu AFI. Riječ je o drami koja sjedinjuje dvije čuvene ličnosti – psihoanalitičara Sigmunda Freuda i britanskog književnika C. S. Lewisa – koji je u svjetskim književnim krugovima ostao nadaleko poznat po serijalu knjiga The Chronicles of Narnia. film je snimljen na osnovu istoimene kazališne predstave u čijem se fokusu nalazi imaginarni susret Lewisa i Freuda u Londonu – samo nekoliko tjedana prije nego što je čuveni psihijatar, usljed tumora mekog nepca, svojevoljno otišao u smrt. Spoj dva veličanstvena uma na filmskom platnu, i njihova prva i posljednja sesija, donijet će pronicljiva zapažanja o religiji, Bogu i samom postanku čovjeka. Journal