Grad kao cesta

Posjet američkog predsjednika Saudijskoj Arabiji izazvao je podijeljene reakcije u SAD-u i šire. Neki to smatraju ustupkom saudijskom autokratskom režimu, a drugi upozoravaju na sve jaču energetsku krizu. Joe Biden je prvi američki predsjednik koji je letio iz Izraela direktno u Saudijsku Arabiju. Let se smatra simboličnim rezultatom napora vlade Washingtona da normalizira odnose između Izraela i Saudijske Arabije. Saudijska Arabija je do sada odbijala službeno priznati Izrael i direktni letovi između ove dvije zemlje nisu bili dopušteni. Deutsche Welle