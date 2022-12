Moderno ropstvo u Saudijskoj Arabiji

Saudijska Arabija namjerava kroz sljedećih osam godina izgraditi impozantni ploveći grad u obliku – kornjače! Riječ je o projektu imena “Pangeos” vrijednom čak 8 milijardi eura, a dovede li se uistinu do kraja bilo bi to najveće izgrađeno plovilo u povijesti. Naime, kako otkriva talijanski dizajnerski studio Lazzarini koji je radio na vizualizacijama ove terajahte, ploveći grad mogao bi ugostiti čak 60.000 ljudi i bio bi dužine do nevjerojatnih 610 metara (više od tri puta duže od trenutno najveće izgrađene jahte). Iako nisu poznati svi detalji, Talijani otkrivaju da bi ovakvo plovilo pokretalo devet električnih motora, svaki snage 16.800 KS, a energija bi se prikupljala solarnim panelima, ali i proizvodnjom struje iz snage valova. More