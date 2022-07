Sunce ti žarko

Liječnica Marinka Otočan iz riječke hitne pomoći govorila je za Dnevnik N1 o toplinskom valu. “Treba izbjegavati pića koja imaju puno šećera, kofeina jer mogu pogoršati stanje. Najozbiljina situacija je toplinski udar. Kad čovjek ne može više regulirati temperaturu tijela može doći do pregrijavanja i zatajivanja organa. Također može doći do poremećaja kardiovaskularnog sustava, odnosno do pada tlaka i osoba može pasti i razbiti glavu pa može doći do krvarenja u mozgu. Može doći i do poremećaja elektrolita prekomjernim znojenjem zbog čega dolazi do malignih aritmija što može izazvati i smrtni ishod. Toplina pogoršava i kronične bolesti kod pacijenata pa imamo veći prijem u bolnicu”… N1