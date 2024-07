Spašavaj se kako možeš i znaš

NOW: Third Avenue bridge in NYC is stuck and unable to operate due to overheatingpic.twitter.com/2n3Vw7FOpT — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) July 8, 2024



Vlasti u New Yorku su morale su upotrijebiti očajničke mjere kao što je zalijevanje mlazovima vode kako bi ohladile metal. Na sreću, most je ponovno otvoren nakon hlađenja. Stari most koji prelazi rijeku Harlem i povezuje Bronx s Manhattanom (New York, SAD) u ponedjeljak poslijepodne zapeo je u otvorenom položaju zbog visokih temperatura i guste vlage koja je posljednjih dana harala New Yorkom, a dosegla je i oko 38 stupnjeva. Radikalni vremenski uvjeti koji su trajali nekoliko dana doveli su do toga da se veliki čelični most, koji je star 126 godina, pregrijao i proširio, što ga je spriječilo da se pravilno zatvori. Zatvaranje mosta je uzrokovalo značajna kašnjenja u prometu tijekom prometne špice. Takve situacije više nisu izolirani slučajevi, a ozbiljni toplinski valovi postali su nova realnost. Revija HAK