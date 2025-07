Izdržite još malo

Predviđa se da će se temperature popeti od srednjih do viših 30 stupnjeva u mnogim zemljama i potencijalno bi mogle prijeći granicu od 40 °C po prvi put ovog ljeta, a najveće temperaturne anomalije predviđaju se za srednju Europu i Balkanski poluotok, navodi Severe Weather. Glavni razlog nadolazećeg toplinskog vala je stabilan uzorak u visini, poznat kao toplinska kupola. Meteorološki je to fenomen koji se javlja kada dolazi do značajnog i dugotrajnog porasta temperature zraka na određenom području. Kupola je stacionarno područje visokog tlaka koje zadržava topli zrak iznad određenog područja. Tome doprinose i nedostatak oblaka i vjetra, ali i vlage. Ovaj će toplinski val trajati do nedjelje, kada bi sse temperature trebale spustiti na ugodnijih 25 stupnjeva. N1