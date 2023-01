Pregrađivanje riječnog toka izaziva taloženje mulja u akumulacijama

U Prostornom planu Zadarske županije ucrtane su dvije hidroelektrane na Zrmanji – HE Žegar i HE Zrmanja, a širom županije, u ličkom predjelu i uz samu granicu s BiH, plavom bojom koja označava područja za male hidroelektrane obojeni su čitavi dijelovi rijeka i njihovih pritoka. Mještani Žegara potpisali su peticiju protiv izgradnje. “Zadar i kompletni otoci se opskrbljuju vodom iz Zrmanje, a naša sela – Bilišane, Muškovci, Žegar, Nadvoda, Bogatnik – nemaju vodu. I to je jedna od najvećih prevara koja se desila ovom narodu.”, kažu mještani. Ono što u ovom slučaju najviše bode oči je izostanak procjene utjecaja HE na okoliš u strateškoj studiji koja prati ovaj Prostorni plan. U dijelu o energetskim sustavima uopće se ne razmatra njihov utjecaj. HE Zrmanja, HE Žegar i načičkane male hidroelektrane nisu stručno obrađene i ocijenjene, iako je to zakonska obaveza koju propisuje Europska unija. Novosti