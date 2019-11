Poruka ministru tvrtke

“Mi nikada nećemo biti za to da se nekome kazna sredi, svi smo jednaki. Naš kolega je prokazan kao netko tko je odao službenu tajnu. To nema veze s tajnom. Taj kolega ili kolegica tko je to odao, napravio je dobru stvar. Ja bih isto napravio. Ministar je rekao da svaka firma ima svoja pravila. Mi nismo firma, mi smo institucija koja provodi zakonske norme”, poručio je šef Nacionalnog sindikata policije Nikola Kajkić.