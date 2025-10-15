Kad tržište ogoli dušu (i tijelo)

Prvi službeni podaci o najamninama otkrivaju ozbiljnu krizu priuštivosti stanovanja. Iako najamnine rastu sporije od cijena stanova, u mnogim gradovima dosegnule su razine koje većini građana čine život u najmu teško održivim. Osobito alarmantni podaci stižu iz priobalnih županija, u kojima su se najamnine u tri godine udvostručile, a u nekim gradovima premašuju i 800 eura za stan od 60 kvadrata, upozorava u svojoj analizi tportalova komentatorica Maruška Vizek.

Svima onima koji žive u najmu, a ispunjavaju uvjete za dizanje kredita, podizanje kredita u ovakvim tržišnim uvjetima i uz ovu vrlo jednostavnu računicu isplativije je nego ostajanje u najmu. Oni koji pak nemaju nikakvog izbora i moraju živjeti u najmu mogu se nadati da će izmjene poreza na nekretnine, koje su stupile na snagu u siječnju 2025., ipak dovesti do povećanja ponude stanova za dugoročni najam, a samim time i do pada cijena najamnina.