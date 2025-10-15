Kad tržište ogoli dušu (i tijelo)
Seks za stanarinu: kako kriza stanovanja pretvara očaj u valutu
Novo britansko istraživanje otkriva najmračniju stranu stambene krize: sve više ljudi, posebno mladih žena i ekonomski ranjivih muškaraca, prisiljeno je prihvaćati ponude smještaja u zamjenu za seks. Fenomen “sex-for-rent” razotkriva koliko duboko pucaju temelji socijalne sigurnosti — gdje stan više nije pravo, nego roba, a tijelo postaje sredstvo preživljavanja. Na slične ponude mogu naići i podstanari u Hrvatskoj koji svoja iskustva dijele u tematskim grupama na društvenim mrežama, primjerice onoj “Stanovi Zagreb – NAJAM”, o čemu se već pisalo u Jutarnjem prije dvije godine. Studentice tamo dijele svoja neugodna iskustva prepiski s muškarcima ili lažnim ženskim profilima koji tvrde da imaju odlične i povoljne stanove, ali i da se mogu “dogovoriti oko cijene”. Jutarnji