Preživljavanje uz studij postaje olimpijska disciplina
Studenti u problemu: Tisuće ih traži stan u Zagrebu, najam garsonijere košta i do 600 eura
Za jesenski semestar u Zagrebu prijavilo se gotovo 10.000 studenata, a oko 3.200 ostalo je bez mjesta u domovima. Cijene privatnog najma višestruko premašuju stanarine u domovima (garsonijere 450–600 €, dvosobni stanovi 650–900 €). Kapaciteti domova nisu povećani od 2016., a Studentski zbor predlaže dugoročno gradnju novih domova i kratkoročno povećanje subvencija s 60 na 120 eura. Studentski život u Zagrebu i dalje je kombinacija borbe za mjesto u domu i financijskog gimnastičarenja na tržištu privatnog najma. Nacional… autor na Monitoru se prisjeća svojih studentskih dana u Zagrebu, kada je najam stana koštao najviše 2 tisuće kuna (manje od 300 eura)…