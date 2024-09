Manje hormona, više humora

Sydney Sweeney je glumica čije filmove i serije možda nikada niste pogledali, ali postoji ogromna mogućnost da ste “veliki fan”. A Sydney je toga itekako svjesna i to debelo koristi kako bi na brojne načine unovčila ovaj interes. Nedavno je na Instagramu objavila (još jedan) “thirst trap” koji je imao svrhu koja je nekima od nas vjerojatno promakla ili ste se možda trudili zanemariti taj detalj na fotki. Kad s jedne strane imate jednu od trenutno najseksi žena na svijetu, a s druge cipele koje očekujete na čukljavim nogama svog djeda, to u prosječnom mužjaku stvori razdor i želju da mu netko objasni što se upravo dogodilo i treba li kupiti to što mu Sydney nudi. No, pitanje je prodaje li zaista seks?

Calvin Klein ranih je osamdesetih koristio mladu Brooke Shields kako bi djevojkama prodao traperice i u 2024. i dalje im polazi za rukom ono što svim ostalim brendovima (koji rade identičnu stvar) ne ide. HeyDude je prepoznao isto što i Calvin Klein – zvijezde treba iskoristiti onda kad su na pravoj razini slave. To znači da brend razumije trenutak u kojem se nalazi, a jednom kad svladate tu vještinu, polazi vam za rukom prodati i ružnjikave staračke cipele. Hrvoje Marjanović za Index