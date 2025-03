Sve što je previše je previše

„Moja vagina upravlja mojim životom. Uvijek razmišljam o seksu, a kad ne razmišljam – spavam. Nazivali su me svakakvim imenima. Društvo mi želi pripisati dijagnozu, psihoanalizirati me i osuđivati me. Želi me izliječiti ovog primalnog poriva. Ironija je u tome što muškarci ne trebaju opravdavati svoju glad za seksom. To je činjenica, a opet, ja se moram ispričavati i sramiti se zbog toga što sam vrlo seksualna žena“, piše australska glumica i autorica Vanessa de Largie. Huffington Post