Fantazije: zona bez sigurnosnih pojaseva i bez pitanja 'kamo ovo vodi?'

Vjerovalo se da ta ideja potječe od crkve, da se držala vjekovima bez ikakvih znanstvenih dokaza, oslonjena tek na površnom teoretiziranju o gravitaciji i da su misionari poticali mlade bračne parove na ovu pozu jer se njome najlakše prave djeca. No, to nije točno, kaže teoretičarka u knjizi “„Čudnovata povijest seksa”. Misionari se nisu bavili takvim stvarima, iako im nije strano propovjedanje o moralu. Sam izraz ulazi u upotrebu tek šezdesetih godina dvadesetog stoljeća, i to zahvaljujući američkom seksologu Alfredu Kinseyju. On je parafrazirao rad jednog drugog istraživača, koji je u svojim studijama opisivao kako su se domoroci Papue Nove Gvineje ismijavali iz “zapadnjačkog načina vođenja ljubavi”. No, Kinsey je vjerojatno pomiješao termine, budući da su se navedeni narodi referirali na “misionarsku modu” zapadnih ljudi. No, igra pokvarenog telefona je napravila svoje i danas pozu muškarca na ženi nazivamo tako kako nazivamo. DW