Dvadeset godina kasnije

“Kao što kultne replike iz Taksista You talkin’ to me? nije bilo ni u scenariju, ni u Scorseseovoj primisli, tako ni Tuđmanove Tako mi Bog pomogao nije bilo ni u Ustavu, ni u Zakonu. Odakle mu, vrag će znati. Valjda ju je pokupio od Georgea Busha, vidjevši na jednoj inauguraciji kako je američki predsjednik na dozivanje predsjednika Vrhovnog suda SAD-a odgovorio So help me God!“, piše Boris Dežulović. Novosti