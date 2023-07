Ponuda uključuje servis i punjenje auto klime do 500g plina u Autoservisu Safety Car kod Zapadnog kolodvora. Rok iskoristivosti: 17.7.2023. Radno vrijeme radnim danom do 16h, a subotom do 12h. Usluga traje oko pola sata. Ponuda je na 42% popusta pa sad košta 26 eura. Više detalja pogledajte ovdje.