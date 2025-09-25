Breaking news ili breaking minds?
Siniša Kovačić na čelu Hine: Promjene se odvijaju u momentu HDZ-ovog skretanja udesno
Prema zadnjem godišnjem izvješću, Hina je u prosjeku objavljivala oko 200 vijesti dnevno. Budući da većina srednjostrujaških medijskih kuća i dalje koristi njene usluge, malo je reći da sudjeluje u oblikovanju javnog mnijenja o brojnim većim i manjim temama u hrvatskoj javnosti. U tom kontekstu trebalo bi sagledavati i promjenu na čelnoj poziciji ove institucije, koja je iznenadila mnoge poznavatelje prilika. Kovačić je bio na čelu HNiP-a, a umjesto da štite novinarska prava, oni su prava štitili od novinara, vladajuće od kritika, huškače od medijskih regulatora, a filoustaške ministre od Židova. Kao v. d. ravnatelja HRT-a ostavio je iza sebe sumnju u višemilijunske dubioze i HDZ-u servilan informativni program. Novosti