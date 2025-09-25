Breaking news ili breaking minds?

Siniša Kovačić na čelu Hine: Promjene se odvijaju u momentu HDZ-ovog skretanja udesno - Monitor.hr
Siniša Kovačić na čelu Hine: Promjene se odvijaju u momentu HDZ-ovog skretanja udesno

Prema zadnjem godišnjem izvješću, Hina je u prosjeku objavljivala oko 200 vijesti dnevno. Budući da većina srednjostrujaških medijskih kuća i dalje koristi njene usluge, malo je reći da sudjeluje u oblikovanju javnog mnijenja o brojnim većim i manjim temama u hrvatskoj javnosti. U tom kontekstu trebalo bi sagledavati i promjenu na čelnoj poziciji ove institucije, koja je iznenadila mnoge poznavatelje prilika. Kovačić je bio na čelu HNiP-a, a umjesto da štite novinarska prava, oni su prava štitili od novinara, vladajuće od kritika, huškače od medijskih regulatora, a filoustaške ministre od Židova. Kao v. d. ravnatelja HRT-a ostavio je iza sebe sumnju u višemilijunske dubioze i HDZ-u servilan informativni program. Novosti


Mediji između afera i otpora

Slučajno ili ne, jedinstveni interes medijskog mainstreama za neprofitne medije splasnuo je točno u trenutku kada su se isti ti neprofitni mediji odlučili pozabaviti mainstreamom: teška retorička artiljerija usmjerena na laku metu, histerična ofanziva na proračunske parazite i zluradi pozadinski manevri distanciranih komentatora naglo su obustavljeni odmah nakon objave egzaktnih podataka o iznosima državnih potpora. A nakon neprofitnih, na red za obračun su došli i dva glavna javna medija – HRT i HINA, no potpuno drukčijom taktikom, piše Bilten.

‘Zvizdan u glavu’

“Čak i kada bi svi pristali na izopačenu logiku po kojoj je HAVC, kako bi pokazao/prikrio svoj (ne)rad, dužan film ‘propagirati’ najjače moguće, pa i ‘krivim navođenjem’, još uvijek se postavlja pitanje zašto bi u tomu morali sudjelovati ‘javni servisi’ HRT i Hina te drugi privatno-javni i javno-privatni hrvatski mediji? I, kako je uopće moguće da na tom ‘povijesnom događaju’ (javne) nacionalne kuće nemaju svoje izvjestitelje, pa o njemu na portalu HRT-a slušamo iz nemuštih telefonskih javljanja samoga redatelja?! Ili nam zaposlenica HAVC-a glumi izvjestiteljicu te kao ‘objektivna’ strana izvještava što se dogodilo?!?“ piše H-Alter o ponešto pretjeranim napisima domaćih medija o uspjehu Zvizdana Dalibora Matanića u Cannesu.

