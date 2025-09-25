Breaking news ili breaking minds?

“Čak i kada bi svi pristali na izopačenu logiku po kojoj je HAVC, kako bi pokazao/prikrio svoj (ne)rad, dužan film ‘propagirati’ najjače moguće, pa i ‘krivim navođenjem’, još uvijek se postavlja pitanje zašto bi u tomu morali sudjelovati ‘javni servisi’ HRT i Hina te drugi privatno-javni i javno-privatni hrvatski mediji? I, kako je uopće moguće da na tom ‘povijesnom događaju’ (javne) nacionalne kuće nemaju svoje izvjestitelje, pa o njemu na portalu HRT-a slušamo iz nemuštih telefonskih javljanja samoga redatelja?! Ili nam zaposlenica HAVC-a glumi izvjestiteljicu te kao ‘objektivna’ strana izvještava što se dogodilo?!?“ piše H-Alter o ponešto pretjeranim napisima domaćih medija o uspjehu Zvizdana Dalibora Matanića u Cannesu.