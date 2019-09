Jezero filmova

Screen on the Green (program) su besplatne filmske projekcije koje se održavaju u najpopularnijim zagrebačkim gradskim parkovima, počevši od 31. kolovoza pa do 10. rujna. Food Film Festival počinje 8. rujna i traje do 17. rujna, a donosi najbolju kombinaciju – hranu i film. Od 14. do 24. rujna održava se Zagreb Burger Festival. Zagreb.info