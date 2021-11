Nije lako kad si star

Socijaldemokrati i liberali u Njemačkoj potiču potpunu legalizaciju marihuane, dok liberali “zatežu” pregovore o mogućem novom zakonu prijedlogom da se to čini kroz pilot-projekte. U toj je zemlji posjedovanje “za osobnu uporabu” u sivoj zoni, stoga vas policija neće gnjaviti imate li do 5 grama, ili u Berlinu 15 grama opojnog sredstva, a nove zakone mogu temeljiti na već uhodanim demokracijama koje su je legalizirale. Dobro poznata meka za potrošače jest Nizozemska koja dopušta prodaju u coffee shopovima do 5 grama, a ustraju u pojmu dekriminalizacije nasuprot legalizaciji, no samo onima s boravištem u toj zemlji iako turisti i sami troše i hrle upravo zbog toga u Amsterdam, Urugvaj je potpuno legalizirao marihuanu 2013. te je u tome prva zemlja u svijetu, a uključeni su i turisti. Na Jamajci se to dogodilo tek 2015., a do 50 grama nećete pred sud, no ako se izjasnite kao član religije rastafarijanaca, uživanje je slobodno. U Portugalu ćete legalno pušiti samo uz recept, ali se sve droge tretiraju prekršajno, isto je imali uza se heroin ili travu. Tu su još Kanada, SAD, Meksiko, Gruzija i JAR sa svojim pravilima pa Njemačka ima mnogo praksi u kojima može tražiti svoj put. Deutsche Welle