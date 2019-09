Malo finija željezara

U Ustavu stoji da je obrazovanje u RH dostupno “svakome, pod jednakim uvjetima, u skladu s njegovim sposobnostima”, no u praksi zapravo nije tako. Dokazuje to nedavna odluka ministra Mornara da se djeci državnih službenika koji su radili u inozemstvu omogući izravan upis u srednje škole. To pravo nemaju djeca običnih građana koji su jedno vrijeme radili u inozemstu, a diskriminaciju trpe i djeca koja uz školu idu i u glazbenu ili plesnu školu. Novosti