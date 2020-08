Malo veselija jesen

Jesenski odmor su dva dana iza Svih svetih (2. i 3.11.), a nastava počinje 4. studenog. Zimski su praznici u dva dijela – od 24.12. do 8.1., a nastava počinje 11.1., dok je drugi dio praznika od 23. do 26.2., nastava počinje 1.3. Proljetni praznici su od 2.4. do 9.11., a nastava počinje 12.4. Školska godina je od 7.9 do 18.6. Tportal