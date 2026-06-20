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Ako ih i nađu, hoće li ih nazivati Europljanima?
Skriveni ocean pod ledom: Jupiterov mjesec Europa novi favorit u potrazi za izvanzemaljskim životom
Iako su Mars i Venera dugo bili u središtu potrage za izvanzemaljskim životom, astrobiolozi sve više pažnje posvećuju Jupiterovom mjesecu Europi. Daleko od Sunčevih zraka, Europa skriva golem podzemni ocean u tekućem stanju zahvaljujući snažnim plimnim silama i trenju koje stvara Jupiterova gravitacija. Geokemijski modeli i magnetski podaci potvrđuju da je ocean slan i u doticaju s rožnatom unutrašnjosti, što omogućuje kemijske reakcije nužne za život. NASA-ina sonda Europa Clipper, lansirana 2024. godine, trebala bi stići do mjeseca 2030. kako bi detaljno istražila kemijski sastav površine i potencijalnu nastanjivost ovog zagonetnog oceana. Nat Geo