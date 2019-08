Električni automobil opterećuje klimu 11 do 28 posto više od dizel automobila, kažu trojica njemačkih znanstvenika. Kako? Mnogo energije koristi se za obnavljanje i procesiranje litija, kobalta i mangana koji se koristi za automobilske baterije. Sa životnim vijekom baterije od 10 godina i kapacitetom da se prijeđe 15.000 kilometara na godinu, to bi značilo 73 do 98 grama CO2 na kilometar. Kad se u obzir uzme i emisija CO2 koja rezultira iz električne mreže, električni auto emitira još i više. Fenix…