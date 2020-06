ZDS princip

“Smrt Slavka Goldsteina do kraja je razgolitila našu moralnu mizeriju, našu pokvarenost, sramotu i glupost. Pod tmurnim jesenjim nebom prošlog petka na Mirogoju ispunila me je žalost i beznađe, i to ne čak zbog onoga kojega smo ispraćali, našeg prijatelja u smeđem lakiranom sanduku pokrivenom cvijećem. Nisam žalio Slavka jer on se, jadan, spasio. Žalio sam nas koji smo ostali. Nas koji smo osuđeni živjeti sa životinjama što se naslađuju tuđom smrću zapravo je trebalo oplakati. A smiješan je slučaj da je pokojnik o Hrvatima mislio bolje od ikoga, neusporedivo bolje nego i sami Hrvati o sebi misle”, piše Ante Tomić. Slobodna