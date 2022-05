Ustrajnost i jaka volja pretvaraju prepreke u prilike

Njemačka Vlada tvrdi da ukrajinski vojnici mogu koristiti samo oružje koje im je poznato. To uključuje i logistiku – popravke s odgovarajućim rezervnim dijelovima. Carlo Masala smatra da je to opravdana zabrinutost. „Što se događa ako ima tehničkih problema s Marderom?“ Ipak, on kaže: „Čak ako se može koristiti samo tri tjedna, i to je bolje nego ništa. Ako se pokvari, to je peh. U međuvremenu, možemo raditi na logističkom lancu za isporuku rezervnih dijelova. Tako da mi se čini da je tu u pitanju izgovor jer je politička odluka da se teška oklopna vozila ne šalju u Ukrajinu.” Deutsche Welle