U Hrvatskoj postoje četiri klase i sedam klasnih frakcija

Djetlići uspijevaju i do 20 puta u sekundi kljunom udarati vrlo jako i u vrlo tvrdu podlogu bez ikakvih posljedica za mozak dok bi čovjek, kad bi oponašao istu stvar, ubrzo dobio potres mozga, razbio si nos, a vjerojatno i glavu. Donedavno se vjerovalo kako djetlić, dok kljunom udara u podlogu, lubanju koristi kako bi njome apsorbirao dio udaraca i time smanjio pritisak na mozak, no otkriveno je suprotno – ne samo da lubanja djetliću ne služi kao mehanizam za upijanje udaraca, već je on koristi poput “čvrstog čekića” da bi povećao snagu svojeg kljucanja, a potres mozga ne dobiva zbog njezine veličine i oblika koji joj pomažu da udarce odbija. Jutarnji