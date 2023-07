Sunce, smiluj se

Dok sve ostale društvene mreže muku muče s moderacijom, kombinirajući tehnologiju s outsourceanom radnom snagom, Reddit je dobar dio prepustio samim korisnicima, odnosno moderatorima. No, sad mu se to obija o glavu jer su moderatori pokrenuli štrajk, a sve zbog toga što društvena mreža planira naplaćivati korištenje API-ja. Ako niste korisnik Reddita, najjednostavnije ga je opisati poput foruma. Zajednice se vrte oko točno određenih tema, a svaki podreddit ili subreddit ima svoje moderatore i svoja pravila moderiranja. Upravo je Vijeće moderatora ovih dana odlučilo da će mnogi podredditi postati privatni, što znači da im se ne može pristupiti, bez odobrenja moderatora. Svojevrstan je to štrajk zbog nove politike Reddita oko korištenja API-ja. U travnju su se donijele izmjene kojima se API želi monetizirati, i to ne za zanemarive iznose. Zašto štrajk? Zato jer je preko API-a puno botova koji moderiraju, dok su neke aplikacije zbog svega najavile gašenje. Netokracija