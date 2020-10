Neka znanost radi svoj posao

Index je napravio intervju sa Hrvojem Zekanovićem desničarem koji itekako vjeruje da koronavirus nije šala jer se razbolio od Covida 19 on i dio njegove obitelji: Razlog zašto se prosvjed dogodio trebao je biti jasno izrečen. Na koncu ispada da su mnogi tamo došli prosvjedovati negirajući uopće postojanje koronavirusa i same epidemije, a to je krivo. Ja sam za znanstveni pristup… Jedna od kćeri je bolesna i supruga također, svi smo trenutno dobro, hvala na pitanju. Radi se o srednjim simptomima, ne toliko laganim. Radi se o iznimno neugodnoj bolesti koja je bitno drugačija od svih bolesti koje sam do sada imao priliku susresti. Imamo još uvijek iznimno otežano disanje, zbog toga što taj virus napada pluća, iznimno, ne mogu to usporediti s gripama, ničim, i potpuni gubitak njuha kao da je netko sklopku stavio na off. Niti supruga, niti kći niti ja uopće nemamo njuh, plus svi ostali simptomi – temperatura, dezorijentiranost, malaksalost. Ova bolest je drugačija od svih ostalih.