Što s eurima?

Nacionalni plan oporavka i otpornosti trebao bi biti završen do kraja travnja, potom ide na Komisiju, zatim Vijeće u roku od 30 dana odobrava dokument te slijedi isplata avansnih sredstava, 13% od 6,3 milijardi eura, što je 6,1 milijardi kuna kao avans u kolovozu ili rujna, a zatim kreće realizacija projekata – najavio je Plenković. Naglasio je tri temeljna načela – 37 % svega što se predlaže pridonosi zelenoj tranziciji, 20% digitalnoj tranziciji, poštivanje načela nenanošenja značajne štete onome što se zove okolišna pitanja. Cijeli iznos od 6,3 mlrd eura na raspolaganju je Hrvatskoj u idućih 10 godina. Ali to nije sve! – reče premijer: Tu je i novi višegodišnji financijski okvir koji ide skoro do 13 milijardi eura, još 3,6 milijardi eura mogućnosti za zajmove iz EU sljedeće generacije, vrlo vjerojatno oko 1 mlrd. eura za oporavak od potresa te gotovo 1 mlrd. eura iz React-EU i Fonda za pravednu tranziciju. Uz 5 mlrd. eura iz VFO-a 2104.-2020., u ovom desetljeću na raspolaganju je gotovo 30 mlrd. eura Hrvatskoj. HRT